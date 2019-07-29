Haberler» Güncel» Haber

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

ZONGULDAK'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

29.07.2019 14:13 Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi
ZONGULDAK'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi. Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
23:30   İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap
23:29   KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı
23:29   SPOR Beşiktaş'tan golsüz prova
23:25   DHA DIŞ ? Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
23:23   Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerinin saldırısında 13 sivil öldü" iddiası
23:23   Kırklareli'nde şiddetli sağanak