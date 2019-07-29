Haberler» Güncel» Haber

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

ZONGULDAK'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

29.07.2019 15:21 Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi
ZONGULDAK'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi. Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.


Çaybaşı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:51   Şiddetli sağanak etkili oldu
23:49   Kamyonet devrildi: 5 yaralı
23:49   SPOR Yukatel Denizlispor - Ümraniyespor: 2-2
23:47   Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı
23:45   Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü
23:40   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu
23:36   Sarıyer'de AVM'de 15 metre yükseklikten düştü