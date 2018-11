17 Kasım 2018 Cumartesi 18:18



Çöpten elde edilen metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülecek Kastamonu 'da kurulan metan gazından elektrik üretim tesisinde saatte 1200 KW enerji üretilecekKASTAMONU - Kastamonu'da atık katı atıklardan açığa çıkan metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Günlük 1200 KW elektrik üretiminin yapılacağı tesiste üretilen elektrik 13,3 sentten satılacak. Yap, işlet, devret modeli hayata geçirilen tesiste metan gazından elektrik üretilecek. Kastamonu Belediyesi Mahalli İdareler Birliği tarafından hayata geçirilen metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Çöplerden açığa çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretilerek, ildeki elektrik enerjisinin önemli bir kısmı karşılanacak. 2016 yılında temelleri atılan ve bugün açılan tesis, günde 260 ton çöpten oluşan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürecek."Geri dönüşümü tam olarak yapmamızı sağlayacak"Açılışta konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz , bu tesiste yapılan işlem ile geri dönüşüm işleminin yapılacağını belirtti. Vali Karadeniz, "İşte bu anlamda kurulan modern çöp toplama tesisi ve bu tesiste yapılan gaz üretimi bu anlamda geri dönüşümü tam olarak yapmamızı sağlayacak. Ama burada altını çizeceğimiz bir nokta var ki tüm belediyeler ve il özel idaresi el birliği yaptığında Türkiye 'ye örnek olabilecek projeleri gerçekleştirebilecek olduğunu göstermesi bakımından Kastamonu'nun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. ve ben inanıyorum ki diğer alanlarda da bu işbirliği yapıldığı sürece güzel projeler ortaya çıkacaktır. Kastamonu'nun ileriye doğru atılımı hızlanacaktır diye düşünüyorum" dedi."Günde 19 ilçemiz ve merkez dahil 260 ton katı atık bu tesisimize geliyor"Açılışı gerçekleştirilen tesise günde 260 ton katı atık geldiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş , "Bu görmüş olduğunuz çöp gazından elektrik üretim tesisleri bundan 2 yıl öncesinde yapımına başlandı ve şu anda Allah'ın izni ile hep birlikte üretimimize başladık. Tabi burada önemli olan Kastamonu'nun tamamını içeren bir tesisimiz. İlçelerden de gelen bütün katı atıklar burada toplanıyor. ve güzel bir şekilde düzenli bertaraf edilmesi sağlanıyor. Tabi ki bu iş çokta kolay değil bir iş değil. Bu iş için çok organize olmuş bir sistem var. Yani her gün on dokuz ilçeden çöpü toparlayacaksın 6 tane istasyona getireceksin. Bu istasyonlardan da buraya bu tesisimize düzenli bir şekilde günlük getiriyoruz. Günde on dokuz ilçemiz ve merkez dahil iki yüz altmış ton katı atık bu tesisimize geliyor" şeklinde konuştu."Saatte 1200 KW enerji üretiyoruz"tElektrik tesisinde saatte 1200 KW elektrik enerjisi üretildiği ifade eden Başkan Babaş, "Tesisin amacı şuydu: Özellikle tesiste metan gazı üretilecek. Bu metan gazından da burada elektrik motoru çalıştırılarak buradaki gazın miktarına göre elektrik enerjisi üretilecekti ve bu da sağlandı. Şu anda gücü 1,6 megawat. Ürettiğimiz ise şu anda saatte 1200 KW enerji üretiyoruz. Kilovatını 13,3 sentten anlaşmasının tamamladık ve satışına başladık. Bu projeyi yap, işlet, devret modeliyle yaptık. İlimiz hem çevre kirliliğinin önlenmesi açısından hem üretim açısından hem de üretimin maddi olarak çevrilmesi açısından büyük bir fayda ve yarar sağlamıştır" ifadelerini kullandı."Türkiye'ye örnek bir mahalli idareler birliğimiz var"Kastamonu Mahalli İdareleri Birliğinin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade edem AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik , "Yenilenebilir enerji dünyada tercih edilen bir enerji modeli haline geldi. Hem çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması hem daha ucuz maliyet ve dünyada enerji ihtiyacının sürekli artar halde olması bizi bu yöne evirdi. Evirmemize neden oldu. Dolayısıyla burada yapılan yatırım hem ilimiz için hem ülkemiz için çok değerli. Gerçekten Türkiye'ye örnek bir mahalli idareler birliğimiz var. Kurumsal bir yapıya kavuştu. ve sürekli kendini yeniliyor. Yeni yatırımlar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı."Güzel insanların yaşadığı Kastamonu iline böyle bir tesisi kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz"Tesisi yapan Enerji Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kısa, " Bugün burada evliyalar şehri, Osmanlı yadigarı, güzel insanların yaşadığı Kastamonu iline böyle bir tesisi kazandırmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Belediye, kamu özel işbirliği ile eskilerin deyimi ile imece usulüyle tamamlanan bu tesis Kastamonu için olduğu kadar Türkiyemiz ve tabiatın korunması içinde önemli bir yatırımdır. Yaklaşık 7 milyonluk bu yatırımı gerçekleştirirken teknolojik zorunlu adımlar dışında i gücü ve diğer ihtiyaçlarımızı Kastamonu'dan karşıladık. ve böyle yapmaya da devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile birlikte tesisin diğer kısımlarını inceledi.