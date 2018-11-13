Çöpten Enerji Üretimi Tesisi

Basşoy, burada yürüttüğü proje ile hem görüntü kirliliği hem hava kirliliği yapan, pis kokular salan çöp dağını eriterek Erzincan'ın ve Erzincanlının büyük bir sorununu ortadan kaldırmış oldu ve en önemlisi buradan 6 mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir gelir kaynağı oluşturdu.

Burada bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy "Bütün beldelerin, ilçelerin ve köylerin çöpünün toplandığı alandayız. Burada çok ciddi bir çalışma yürütülüyor bundan yaklaşık 45 ay önce yapmış olduğumuz bir ihale neticesinde çöp alanında hem ıslah çalışmaları hem de çöpten enerji elde etme ile ilgili projemiz son aşamaya geldi. Biliyorsunuz yaklaşık 50 yıldır Erzincan'ımızın vahşi depolama ile çöp toplama sisteminden artık modern çöp toplama, ayrıştırma, ön ayrıştırma gibi projeler birlikte yürüyor. Erzincan'da değişim ve dönüşüm son sürat devam ediyor. İlk defa ilimizde şehrimizde ve belediyemiz tarafından çöpten enerji elde ediyoruz. Şu anda yapılan tesis işletmeye alındı ve faaliyete geçti. Burada günlük 1.5 megavatlık bir elektrik enerjisi elde edilecek ve buradan belediyemizin kasasına yılda yaklaşık 2 milyon lira civarında bir para girmiş olacak. Projeler aynı zamanda kaynak üretimi projeleri, Erzincan belediyemizin kaynaklarını güçlendirmek İleriye yönelik yatırımlarını daha da artırmak için parasal yönden de belediyemizi güçlendiriyoruz ayrıca 1.5 Megavatın dışında en önemli konu buradaki koku ve çevre kirliliğiydi bunu gidermek için bu projeye onu da dahil ettik ve şu anda 105 bin metrekare alan içerisinde geçmişte gördüğümüz o kötü görüntüler, kötü kokular, pislikler, çevreye zarar veren atıklar hiç bir tanesini inşallah yıl sonu itibariyle görmeyeceğiz. Bu çöp dağının üzeri kapatılıyor, tamamen yeşillendiriliyor, ağaçlandırılıyor ve çöp dağının üzerinde 40'a yakın sondaj vurularak buradaki biriken bütan gazı da havaya verilmiş olacak. Ayrıca verilebilirse şayet buradan çıkan gaz da sisteme dahil edilerek kapasitesi arttırılmış olacak. Bu proje Erzincan'a değer katacak, çevreye değer katacak, üretime değer katacak bu nedenle hem ilgili firmaya huzurlarınızda teşekkür ediyorum cansiperane gerçekten ihaleyi aldığı günden bugüne kadar çok ciddi bir çalışma yaptı. Proje tamamlanmak üzere Erzincan'ımıza değer katacak, Erzincan'ımız da çevre ile ilgili çöple ilgili problemler de Bu proje sayesinde bertaraf edilmiş olacak. Ben bu projede emeği geçen başta Başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, ekibimize, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimize Hayırlı uğurlu olsun diyorum saygılar sunuyorum" dedi.