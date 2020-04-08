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Elazığ'da çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası

Elazığ'da koronavirüs nedeniyle denetim yapan polisler, hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan vatandaşa toplam 5 bin 606 TL ceza kesti.

08.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:27

Elazığ 'da koronavirüs nedeniyle uygulama yapan polisin yakaladığı, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye 3 bin 150 TL'si "Korona virüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında bir çok tedbir alındı. Alınan tedbirler uygulanırken, uygulamayı ihlal edenler de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından takip edilerek yasal işlemler yapılmaya başlandı. Kentte Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da yasaklandı.

Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası

TOPLAMDA 5 BİN 606 TL CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K'yi fark edip durdurdu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı.

Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın, motoru da çekiciyle çekildi.

Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Elazığ’da çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL’lik koronavirüs cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Güncel
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