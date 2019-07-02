"Çöpten Sanata" İZTO'da

William Ellery Channing'in "Sanat ruhun zaferidir" sözü ile konuklarına kapılarını açan, çeşitli atıklardan oluşturulan eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunulan "Çöpten Sanata" isimli sergi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda açıldı.

Çeşitli atık materyallerle oluşturduğu eserleri bir tuvale monte ederek üç boyutlu resim gibi sanat eserlerini ortaya çıkardığını söyleyen Sanatçı Dilek Saygı, küresel kirliliğe dikkat çekmek ve ileri dönüşüm adını verdiği anlayışla, sanat eserine evrilen materyallerin aslında ne kadar farklı amaçlarla kullanılabileceğine vurgu yapmak istediğini söyledi.

İleri dönüşümün küresel anlamda vazgeçilmez bir anlayışla dünyamızda hakim olması gerektiğini söyleyen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü mezunu Dilek Saygı, "Kirlenen denizler, zehirlenen hava, delinen ozon ve kullanılamaz hale gelen yeryüzünün toprakları. Bunların hepsinin sebebi insanoğlunun atıkları. Atığa farklı bir gözle bakarsanız onu bambaşka bir şeye dönüştürme yeteneğimiz de mevcut aslında. Dünyayı farklı bir gözle görmenin zamanı geldi, üstünde yaşadığımız küre için bu şart" diye konuştu.

Serginin 4 Temmuz Perşembe gününe kadar İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda gezilebileceğini söyleyen EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Emre Kılıç, "EGİKAD olarak "Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyoruz. Herkesi geri dönüşüme, atık yönetimi konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.