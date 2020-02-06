Haberler » Güncel » Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu - Haber

Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu

Kocaeli'de yanında getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerinin içinden çıkartıp yiyen ve vatandaşların duygularını sömüren şahıs, zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı.

06.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:57Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu
'de yanında getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerinin içinden çıkartıp yiyen ve vatandaşların duygularını sömüren şahıs, zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de halkın duygularını sömürerek kolay yoldan kazanç eden dilencilerin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'nde çöpten yemek yiyen şahsa vatandaşların para verdiğini gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenen şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip eden ekipler, şahsın evden getirdiği meyve ve sebzeleri çöp konteynerinin yanında yiyerek ve çöpten yemek yeme imajı ile vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yolu ile para topladığını tespit etti.

Müdürlüğüne götürülen şahsa ilgili kanun maddesi gereğince para cezası uygulayan ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
10:37  Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?
6.02.2020 11:35:08