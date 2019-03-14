14 Mart 2019, 09:39
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Çöpün Yanına Bırakılan Boş Tabut, Büyük Panik Yarattı

Aydın'da hastanenin karşısında bulunan çöp konteynerinin yanına bırakılan boş tabut, vatandaşları korkuttu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yüzlerce kişiyi mezara taşıyan tabut eskimeye yüz tutunca çöpe atıldı. Yoldan gelip geçenleri ve çöp bidonlarını kullanan çevre sakinlerini korkutan tabut, şikayet üzerine çöp bidonlarının önünden alındı.

ÇEVREDEKİLERİ ÜRKÜTTÜ

Bozdoğan'da ölenlerin cenazelerini yıllarca bulundukları yerden mezarlığa taşıyan bir tabut artık eskidiği düşünülerek Bozdoğan İlçe Hastanesinin karşısında bulunan çöpe atılmak istendi.

Çöp konteynerine sığmadığı için çöp konteynerlerinin önüne bırakılan tabut herkesi korkuttu. Yoldan gelip geçenlerin yanı sıra çevre sakinlerini ürküten garip manzara objektiflere yansıdı.

ESKİDİĞİ İÇİN ÇÖPE ATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tabutun içinin boş olduğu, eskidiği için çöpe atıldığı öğrenilirken, gerek sağlık açısından gerekse insanları korkutmasından dolayı eskiyen tabutların çöpe atılarak değil usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi. Çöpteki tabut bir süre sonra usulüne uygun şekilde imha edilmek üzere sokaktan kaldırıldı.

Aydın, Bozdoğan, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (10)
UA: ecnebı tabutu bu
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DÜRBÜNLÜ: eskiden herkes namazını camide cemaatle kılarmış,,namaza gelmiyen olursa,,cemaat tabutu götürüp namaza gelmeyen kişinin kapısına bırakırlarmış,,adam tabutu görünce millet herhalde beni öldüde ondan dolayı camiye gelemiyor diye yorum yaparmış,,ve aslaa bir daha camiye gitmemezlik yapmazmış.
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  • OSMANLI TORUNU : Çok Dogru Söylüyorsun Dürbünlü Dayı..HA? nikli vatandaş çok cahil kalmış gidip biraz ilim irfan ögrenmesi şarttır;)
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  • HA? : PEKİ BUNDAN ESKİLERİN HABERİ VAR MI?
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