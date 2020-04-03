Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs sebebi ile video konferans şeklinde yapıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çopuroğlu, "Toplantımızı video konferans şeklinde gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinleyip, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerimizde gerçekleştirilen çalışmaların bilgilendirmesini yaptık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA