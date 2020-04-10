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Çopuroğlu, oda başkanlarıyla telekonferansla görüştü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret ve Kayseri Sanayi Odası Başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

10.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:12
Çopuroğlu, oda başkanlarıyla telekonferansla görüştü
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret ve Kayseri Sanayi Odası Başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyası ve halkın yaşadığı sorunları yakından takip eden Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile görüştü.
Başkan Çopuroğlu, Gülsoy ve Büyüksimitci ile görüş alışverişinde bulunup başkanları dinledi.
Yapılan görüşmeyle ilgili konuşan Başkan Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci ile koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu süreçte şehrimizde faaliyet gösteren sektörlerdeki sorunları tespit edip hızlı çözüm bulmak maksadıyla interaktif bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda görüştüğümüz maddelerimizi ilgili bakanlıklarımıza en kısa süre içerisinde ileteceğiz inşallah. Başkanlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu salgının geçmesiyle birlikte ülkemizde her şey normale dönecektir. Bu süreçte devletimiz gereken her desteği ve katkıyı vatandaşımız için ortaya koymaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri Sanayi Odası, AK Parti, Kayseri, Güncel
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