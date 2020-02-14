Corana Virüsü, Seramik Taleplerini Türkiye Ve Avrupa'ya kaydırdı

Türkiye ekonomisindeki hareketliliğin de etkisiyle 2020 hedeflerini yükselten sektör, Çin'de yaşanan Corana Virüsü nedeniyle uluslararası arenada sesini daha yüksek tondan duyurmaya başladı.

2 hafta önce Amerika'nın Las Vegas şehrinde, geçtiğimiz hafta ise İspanya'nın Valencia şehrinde gerçekleşen fuarlar, Çin'de yaşanan Corona Virüsü salgınından dolayı seramikteki taleplerin Avrupa ve Türkiye'ye kaymaya başladığını gösterdi. Mart ayında Çin'de yapılacak seramik fuarının salgın sebebiyle iptal edilmesinden sonra, aynı tarihlerde İstanbul'da gerçekleşecek olan Unicera Fuarı'na Avrupa ve Amerika'dan yoğun ziyaretçi bekleniyor.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, seramik sektörü için büyük fırsat yaratması beklenen gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda NG Kütahya Seramik'in üretim, ihracat, satışlar ve inovatif ürünlerle ilgili son bilgileri basın mensuplarına aktaran Erkan Güral, seramik sektörünün 2020 hedefleri hakkında da açıklamada bulundu.

Erkan Güral:

"Türkiye seramikte küresel güç olmaya aday"

Dünyanın dev ekonomileri arasında yaşananların, tüm sektörlerde olduğu gibi seramik sektöründe de ihracatın yol haritasını şekillendirdiğini vurgulayan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle, seramik sektörü açısından iki pazarda da bizi ciddi fırsatlar bekliyor. Çin'deki virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı, dünya ticaretini derinden etkiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'ne verilen siparişler, ülkemize kaymaya başladı. Ürün tedariki hızla ülkemize yöneliyor. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı firmalar virüsten korkup Türkiye'ye sığınmakta. Virüs salgınının durdurulamaması ise talebi giderek daha çok ülkemize yöneltmekte. Türkiye, rekabet gücü çok yüksek bir ülke. Seramik üretiminde de entegre bir yapıya sahip. Lojistik gücüyle ile uluslararası alıcılar için çok avantajlı konumda. Türkiye, bu unsurlarıyla dünya seramik sektöründeki küresel gücünü artırmak için önemli bir fırsatlara sahiptir.

Erkan Güral:

"2019'da ihracatımızı yüzde 56 artırdık, 2020'de ise yüzde 42 artış daha hedefliyoruz"

"2020 ciro hedefimiz 1 Milyar TL'yi geçmek"

NG Kütahya Seramik'in verimli bir yılı geride bıraktığını kaydeden Erkan Güral, konuya ilişkin şu rakamsal bilgileri paylaştı:

"Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden İtalya ve İspanya Türk ürünlerini ihraç eden seramiğin doğduğu topraklar olan Çin pazarında aktif bir konumda yer alan marka olarak global marka olma yönünde attığımız dev adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu kapsamda yatırım yaptığımız en yeni teknolojilerle dünyanın en büyük ebatlarına sahip ürünlerimizi dünya pazarlarına sunduk. 2018 yılından bu yana ihracatımızı artırma çalışmalarımızda tam gaz ilerliyoruz. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 56 oranında artırdık ve 79 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu adımlar sonucunda 2020 yılında ise yüzde 42'lik ilave bir artış hedefliyoruz. Diğer taraftan şirket olarak yurtiçinde 231, yurtdışında ise 49 olan mağaza sayımızı artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz."

NG Kütahya Seramik'ten Kütahya'ya yeni fabrika

Erkan Güral konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 2020 yılına ekonomik anlamda güzel bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Bugün baktığımızda faiz oranlarının düşük olduğunu, dövizin ise stabil seviyede seyrettiğini görüyoruz.Bu olumlu ortamda biz de şirket olarak yeni yatırımlar planlıyoruz.Yine memleketimiz Kütahya'daki 7 olan fabrika sayımızı 8'e çıkarmak için fizibilite çalışmalarına başladık.Mevcut fabrikalarımızda bugün yüzde 100 tam kapasiteyle çalışarak günde 100 bin metrekare seramik üretimi yapıyoruz. 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda her şey planladığımız gibi giderse yaklaşık 350 ile 400 milyon TL'lik bir yatırım bedeli ile yeni yatırımımızı hayata geçirmek istiyoruz." Dedi.

"2020'de hedef 1 Milyar TL'yi geçmek"

Kütahya Seramik olarak her yeni yılda bir önceki yıla göre ciro hedeflerini yukarıya taşıdıklarını kaydeden Güral, ''2019 yılını Kütahya Seramik olarak 800 milyon TL ciro ile kapattık. 2020 yılına şirket olarak hızlı giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Attığımız stratejik büyüme adımlarıyla beraber 2020 yılında ciromuzu 1 milyar TL'nin üzerine çıkaracağız'' dedi.