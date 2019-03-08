Çorapların İçerisine Gizlenmiş 150 Gram Eroin Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda, çorapların arasına gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Eve baskın yapan polis, koltuğun altındaki torbada bulunan çorapların içerisine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, Mehmet Y. gözaltına alındı.
- Tekirdağ
Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA