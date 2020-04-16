Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çoraptan oyuncaklarla çocukları sevindirecekler

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları, Samsunlu kadınlar çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevindirecek.

16.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:30
Çoraptan oyuncaklarla çocukları sevindirecekler
Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları, Samsunlu kadınlar çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevindirecek.
Atakum Belediyesine bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçirmeye başladı. Evdeki boş zamanlarını değerlendirmek isteyen kadınlar, "Evde Kal Çocuk Sevindir Projesi" kapsamında çocuklar için harekete geçti. Kadınlar, havlu çoraplardan yaptıkları köpek, maymun ve tırtıl gibi oyuncakları, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtacak.
Proje sorumlusu Canan Taştan, AA muhabirine, salgın nedeniyle koordinasyon merkezinin kapatıldığını ve kadınların evlerinden çıkamadığını söyledi. Evlerden çıkamayan çocukların da çok sıkıldığını fark ettiklerini anlatan Taştan, "İnternet üzerinden çoraptan oyuncaklar yapmayı öğrendim. Tüm kadınlarımızın da bunu yapabileceğini düşündük ve bu video görüntülerini onlara gönderdik. Atakum Belediyesinin desteğiyle çorapları tedarik ettik. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için oyuncak yapmaya karar verdik." dedi.
Bir çift çoraptan bir oyuncak yaptıklarını anlatan Taştan, şöyle devam etti:
"Çocuklarımız için çoraplardan hayvan figürlü oyuncakları yapmaya başladık. Bu oyuncakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtacağız. Oyuncaklarla birlikte kitap da hediye edeceğiz. Oyuncakları dağıtım öncesinde salgına karşı dezenfekte edeceğiz."
Evde kalan tüm kadınlara seslenen Taştan, "Çoraptan oyuncak yapmak çok kolay. Kadınlarımız, kendi çocukları ile çevresindeki çocukları bir çift çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevindirebilir. Özellikle bu süreçte evden çıkamayan çocukların küçük sevinçlere ve mutluluklara ihtiyacı var. Kadınlarımız bu oyuncakları yaparken bir nevi kendilerini de terapi etme şansı yakalayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Atakum, Samsun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Çoraptan oyuncaklarla çocukları sevindirecekler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı - Haber 12:12: Araban'da belediye park ve yeşil alanlarda bakım yapıyor - Haber 12:12: Trabzon'da "İnteraktif Taşkın Müzesi"nin yapımı tamamlandı - Haber 12:11: Bursa'da baraka alev alev yandı - Haber 12:10: DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber