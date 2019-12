Çorba çeşmesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nde

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği uygulama sayesinde öğrenciler, sabah 08:00-10:00 saatleri arasında güne ücretsiz çorba içerek başlayabilecek.

Bursa'da ilkokuldan üniversiteye kadar her alanda eğitim kalitesinin artırılması hedefiyle bir taraftan eğitim kurumlarının yenilenmesi ve gençlik merkezleri gibi fiziki yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltecek sosyal projelere devam ediyor. Bu sosyal projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi'nin ardından Bursa Teknik Üniversitesi'nde de 'çorba çeşmesi' yaptırıldı. Kentin tarihi kimliğine yakışır mimarisiyle dikkat çeken çeşmenin iç haznesine ısıtıcılı çorba deposu yerleştirildi. Her sabah Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ'ın görevlileri tarafından çeşme içindeki hazneye sıcak çorba doldurulurken, her gün yaklaşık 2 bin öğrenci bu çeşmeden doldurdukları bardaktaki çorbaları içerek güne başlıyor. Yine isteyen öğrenciler, çorbasının yanında paketlenmiş ekmeklerden de alabiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi'nde hizmet vermeye başlayan çorba çeşmesi ile ilgili öğrencilerin tepkilerini görmek için kampüse geldi. Çeşmeden çorba doldurup, öğrenci ve öğretim üyelerine ikram eden Başkan Aktaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, "Uygulama gerçekten çok güzel. Her gün yaklaşık 2 bin 500 kardeşimiz sabah çeşmeden çorbasını, yanında ekmeğini alıp, güne sıcak çorba ile başlıyor. Aynı sıralardan geçtiğim, benzer psikolojiyi yaşadığım için bir sıcak çorbanın ne kadar değerli olduğuna şahidim" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, çorba hizmetinin Uludağ Üniversitesi'nde kurulan 2 standın ardından Bursa Teknik Üniversitesi'nde 'üçüncü stant olarak' uygulamaya alındığını ifade etti. Eğitim dönemi boyunca her gün toplamda 2 bin 500 öğrencinin bu hizmetten yararlanabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "İlk yaptığımız uygulama, Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettirdi. Avrupa ülkeleri ve Rusya'da, bu hizmetimizden örnekler verildi. Bundan çok mutlu olduk. Amacımız; söylediğim gibi ağızları tatlandırmak, sıcak bir çorba ile gençlerimizin güne başlamasını sağlamak. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Benzer hizmetlerin devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.