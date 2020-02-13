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Çorba ikramı kar altında da devam ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan öğrencilere çorba ikramı kar yağışında da aralıksız devam ediyor.

13.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:38Çorba ikramı kar altında da devam ediyor
Belediyesi tarafından başlatılan öğrencilere çorba ikramı kar yağışında da aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından sabah derse giden Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine çorba ikram etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla başlayan uygulama, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.

Üniversitenin girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçerken, gerçekleşen hizmetten memnun olduklarını ifade ederek Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Başkan Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'muza çok daha iyi hizmet verebilmektir. Bu vesile ile belediye hizmetlerinin yalnızca rutin temizlik, asfalt ya da kaldırım yapmak değil, vatandaşlarla iç içe, sosyal yönden de yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Başlattığımız uygulama ile sabah okula yetişme telaşı ile kahvaltı yapamayan öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak istedik" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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