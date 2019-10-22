Çorba tarifleri En güzel çorba tarifleri

Çorba tarifi siteleri ile çorba tarifleri arayanlara özel yemek seçenekleri sunuyoruz. Diyet yemek tarifleri ile özel çorba tarifleri sunduğumuz çorba tarifleri listesinde yemek tarifleri kolay ve pratik şekilde yapılıyor. İşte diyet yemek tarifleri ve sofralarınıza lezzet getiren lezzetli çorba tarifleri…

ÇORBA TARİFLERİ/ KIŞ ÇORBASI

Çorba tarifleri içinde sağlıklı yönü ve şifalı içeriği ile öne çıkan kış çorbası, sonbahar aylarında yapabileceğiniz yemek tarifleri kolay seçenekler içinde öne çıkmaktadır.

Kış çorbası tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet küçük brokoli, biber 1 adet domates, 1 adet havuç 1 adet kırmızı, 2-3 diş sarımsak, tuz, bir tutam dereotu, karabiber 1 adet pırasa

Kıvamı için: 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Kış çorbası tarifi yapılışı:

Tüm sebzeleri temizleyin ve yıkayın.Malzemeleri iri iri doğrayıp tencereye alın. Üzerinde 8/9 su bardağı suyu ilave edin. Tavuk suyu ya et suyu da kullanabilirsiniz. Karabiber ve tuzu ekleyip iyice yumuşayana kadar karışımı pişirin.Unu tereyağında kokusu çıkana kadar kavurun. Kavurduğunuz unu sebzelere ekleyip blenderdan geçirin. İnce kıyılmış dereotunu da ekleyin. Limon ile çorbayı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÇORBA TARİFLERİ/ DİYET ÇORBASI: BROKOLİ ÇORBASI

Menülerinize sağlıklı ve lezzetli bir seçenek eklemek ister misiniz? Yemek tarifleri pratik şekilde yapılan brokoli çorbası ile sağlıklı çözümlere dönüşüyor. Yemek tarifi siteleri araştırarak diyet çorba tarifi arayanlara brokoli çorbası tarifi ile özel bir seçenek sunuyoruz. İşte brokoli çorbası tarifi…

Brokoli çorbası tarifi için gerekli malzemeler:

1 paket brokoli, 1 adet soğan, 1 adet patates, tuz, karabiber, 2 çorba kaşığı çedar peyniri zeytinyağı, 1 yemek kaşığı krema

Brokoli çorbası tarifi yapılışı:

Brokoli çorbası yapımına soğanı kavurarak başlayın. Üzerine patatesi ve brokolileri ekleyin. Brokolilerin üzerine gelene kadar su ekleyin. 20 dakika pişirip blenderdan geçirin. Zevkinize göre krem ekleyin ve çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun.

Brokoli çorbası

ÇORBA TARİFLERİ/ BEBEK ÇORBASI TARİFİ: PATATES ÇORBASI

Size en güzel ve en pratik çorba tarifleri seçeneklerini sunan yemek tarifleri sitesi olarak bebekleriniz için de özel çorba tarifi sunuyoruz. İşte bebek çorbası patates çorbası tarifi…

Patates çorbası tarifi için gerekli malzemeler:

1.5 adet patates, 1 yemek kaşığı haşlanmış pirinç, 1 adet kabak, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Patates çorbası tarifi yapılışı:

Öncelikle pirinci haşlayarak işe başlayın. Soyduğunuz patates ve kabakları küp küp doğrayıp yarısına kadar su dolu tencereye alın. Haşlanmış sebzeleri tel süzgeçten süzün. Zeytinyağı ve su ekleyip biraz kaynatın. Çorbayı derin bir kaseye alıp üzerini süsleyin. Bebeğiniz için uygun sıcaklığa düşünce bebeğinize patates çorbasını içirebilirsiniz. Afiyet olsun.

Patates çorbası

ÇORBA TARİFLERİ/ DİYET DETOKS ÇORBA TARİFİ

Diyet yemek tarifleri ile kilosunu kontrol etmek isteyenler diyet detoks çorba tarifi ile fit kalabilirler. İşte diyet detoks çorba tarifi.

Detoks çorba tarifi için gerekli malzemeler:

Yarım domates, 5 adet karabiber, 3 tatlı kaşığı sumak, yarım kırmızı pancar, 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı kaynamış su, yarım kapya biber, yarım çarliston biber,

Detoks çorba tarifi yapılışı:

Yarım domates, kırmızı pancar, çarliston biber, kuru soğan ve kapya biberi doğrayıp tencereye alın. 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek ekleyin. Tuz, 5 adet karabiber, karabiber, pul biber ve 3 tatlı kaşığı sumak ekleyin. 5 su bardağı su da ilave edin. Orta ateşte çorbayı pişirin. Ardından çorbayı blenderdan geçirin.Çorbayı kaseye alıp servis edin. Afiyet olsun.

ÇORBA TARİFLERİ/ MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

Misafirlerinize nefis bir çorba içirmek istiyorsanız minestrone çorbası tarifini kullanabilirsiniz. İşte minestrone çorbası tarifi…

Minestrone çorbası tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet soğan, 2 avuç makarna, 2 adet kereviz sapı, tuz, 1 litre su zeytinyağı, 1 diş sarımsak, karabiber, 2 orta boy havuç, 2 adet domates, 1 su bardağı haşlanmış barbunya, 4-5 bardak karalahana

Minestrone çorbası tarifi yapılışı:

Soğan, sarımsak ve kereviz saplarını soteleyin.Soğanların rengi dönmeye başlayınca havuçları ilave edin. Havuçlar sotelenince suyu ve domatesleri ekleyin. 15/ 20 dakika pişirip makarna ve diğer malzemeleri ilave edin. Makarna yumuşadığında çorba pişmiş demektir. Afiyet olsun.

Minestrone çorbası

ÇORBA TARİFLERİ/ KLASİK LEZZET: EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Sofranızda beğeni garantili klasik lezzete yer vermek istiyorsanız ezogelin çorbası tarifini deneyebilirsiniz.

Ezogelin çorbası tarifi için gerekli malzemeler:

2 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur

Servis için: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 adet limon suyu

Ezogelin çorbası tarifi yapılışı:

Ezogelin çorbası yapımıza suyu geniş bir tencerede kaynatarak başlayın. Yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye alın. 32 yemek kaşığı bulguru, 3 yemek kaşığı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık yarım saat pişirin.Ayrı bir tavada da 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.Küp küp doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Naneyi de ekleyip 2 dk daha karıştırın. Kavrulan sosu ocaktan indirin. Bakliyatları kaynattığınız tencereye tavada kavrulan sosu aktarın.Ardından çorbayı karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Pul biber ve limon suyu ekleyip sıcak şekilde çorbayı servis edin. Afiyet olsun.