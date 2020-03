Çorbada Tuzun Olsun Derneğinden "Kovid-19 ve Evsizlerin Durumu" raporu

Çorbada Tuzun Olsun Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evsizlerin yaşadıkları zorlukları ve alınması gereken önlemleri içeren rapor hazırladı.Dernekten yapılan açıklamada, raporun resmi kurumlarla da paylaşıldığı ve evsizlerle ilgili atılması gereken adımların iletildiği belirtildi.Raporda Kovid-19 salgını, "biyolojik afet" olarak tanımlanırken, en büyük tedbirin bireylerin kişisel barınma alanında yani evlerinde kendilerini karantinaya alması olduğu vurgulandı.Evsizler için "sokakta sosyal izolasyon modeli"nin uygulanabileceği, benzer bir modelin Boston 'da uygulanacağı bilgisine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:"Sokakta yaşayan popülasyonu ele aldığımızda Kovid-19 karşısında yaşlıların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu ve gençlerin de izole olmaması durumunda taşıyıcı potansiyeli oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle evsiz dezavantajlı grup için önlemlerin alınması, can kayıplarının artmaması ve virüsün daha geniş kitlelere yayılmaması açısından kritik öneme sahiptir."Raporda, sokakta yaşamak zorunda kalan bireylerin karantinaya alınması önerisi paylaşılırken, "Semptom gösteren evsiz bireylere maske verilmeli ve diğer evsiz bireylerden ayrı bir yerde barındırılması sağlanmalıdır. Evsiz bireylerin alanlara girişi öncesinde ilgili devlet kurumlarında yapılacak Kovid-19 testi sonuçları pozitif çıkan bireyler daha kapsamlı sağlık hizmeti alacakları devlet kurumlarına yönlendirilmelidir. Evsiz bireylerin ilgili sağlık kurumlarına ve barındırılma alanlarına sevki ilgili kurumlarca karşılanmak zorundadır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türker, evsizler için "1 gün hatta bir saat bile çok önemli." diyerek şu değerlendirmede bulundu:"İlgili bakanlıklarımızın bir an önce harekete geçip duruma müdahele etmesi lazım. Başta evsizlerin sağlığı ve tüm toplumun sağlığı için bu adımın atılması gerekmektedir. Kovid-19 şiddetli bir akut solunum sendromu. Her 3 evsizden 1 tanesinin kronik solunum hastalığı var. Kovid-19 yaşlıları öldürüyor. Sokakta bir sürü yaşlı insan var ve yaşamları risk altında. Bir sürü genç var taşıyıcı potansiyelinde ve izole olmadıkları taktirde toplum sağlığı yüksek riske giriyor."

Kaynak: AA