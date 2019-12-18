Haberler » Güncel » Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden - Haber

Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden

Bursa'da öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, Soğanlı Kültür Merkezi'nde çorba dağıttı.

18.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:49Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden
'da öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, Soğanlı Kültür Merkezi'nde çorba dağıttı.

Yoksullara Yardım Haftası dolayısıyla harçlıklarını biriktiren Ataevler Koleji öğrencileri, Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çorba dağıtımının yapıldığı Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Evi'nin günlük çorba giderleri için katkıda bulundu. Giydikleri aşçı kıyafetleriyle ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtan küçük kalplere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ve Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar eşlik etti. Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler alan öğrenciler, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek çorba ikram etti.

Öğrencilerin hassasiyetine teşekkür eden Bülent Hamdi Cingil, "Her gün iki farklı noktamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çorba dağıtımına güne erken başlayan esnafımız, işçimiz ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Böylesine önemli bir haftada Özel Ataevler Koleji öğrencilerimiz, harçlıklarını biriktirerek günlük çorba dağıtımı ücretini üstlendiler. Onları yürekten kutluyorum. Öğrencilerin bilinçlenmesi adına diğer okulların da benzer kampanyalar düzenlemesini ve ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmasını diliyorum" dedi.

Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar ise öğrencilerinin oldukça mutlu olduğunu belirterek, kampanyaya destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:04 TEM Otoyolu'nda gasp dehşeti - Haber
16:04 Konya hırsızlık şüphelileri, minibüs beklerken yakalandı - Haber
16:04 Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlarına operasyon kamerada - Haber
15:59 Fatma Şahin, yılın başkanı seçildi - Haber
15:59 Vali Kadir Ekinci, "Mağdurun ve mazlumun yanında olacağız" - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:06:47