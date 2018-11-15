Corbyn: Anlaşmayı Raab Destekleyemiyorsa Milletvekilleri de Destekleyemez

15 Kasım 2018 Perşembe 15:55



15 Kasım 2018 Perşembe 15:55

Birleşik Krallık ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Brexit Bakanı Dominic Raab'ın desteklemediği anlaşmayı, milletvekillerinin de destekleyemeyeceği uyarısı yaptı.Konuyla ilgili açıklamasında, "hükümetin kaos içinde" olduğunu savunan Corbyn, "Üzerinde uzlaşılan AB'den ayrılma anlaşması İngiltere'ye muazzam ölçüde zarar veren bir metin. Dominic Raab bu anlaşmayı destekleyemiyorsa, milletvekilleri de destekleyemez" diye uyardı.Hükümetten "anlaşmayı geri çekmesini" de isteyen Corbyn, parlamentonun "anlaşma olmadan AB'den ayrılma" ve "bu anlaşma ile AB'den ayrılma" arasında yanlış bir seçime zorlanamayacağını vurguladı ve ekledi:"Hükümet, parlamentonun ve ülkenin tamamının desteğinin olmadığı açık olan bu iyi hazırlanmamış anlaşmayı geri çekmeli." - Londra