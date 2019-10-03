Corbyn: johnson brexit anlaşmasını "trump gibi" yapmak istiyor

Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasını "Trump gibi" yapmak istediğini söyledi.

Johnson'ın Brexit'e ilişkin yeni önerisini, milletvekilleri tarafından reddedilen eski teklifin "ısıtılmış hali" olarak tanımlayan Corbyn, "Mevcut anlaşma tüm ülke ekonomisini etkileyecek" dedi. Corbyn, Johnson'ın Avrupa Birliği ile fikir birliğine varmak yerine iki tarafın da kabul etmeyeceği anlaşmalar önerdiğini ekledi.

Kaynak: DHA