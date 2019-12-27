'Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi' için imzalar atıldı

Türkiye'de gastronominin gelişimine katkı sunmak, başta Ege olmak üzere Türk Mutfağı'nı tanıtmak ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek için yola çıkan iki kurum, önümüzdeki Haziran'da merkezin açılışını yapacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın vizyon projeleri arasında yer alan Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi, Yaşar Üniversitesi'nin katkılarıyla hayat buluyor. Karşıyaka Atakent'te iki kurum tarafından ortaklaşa kurulması kararlaştırılan merkez için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşen törene Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Ertan ve Danışman Hakan Barçın, Yaşar Üniversitesi yöneticileri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri de katıldı.

"YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLE YOLA ÇIKMAKTAN MUTLUYUZ"

Yaşar Üniversitesi ile örnek bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayan Başkan Tugay, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi çok inandığımız bir proje. Gastronominin içinde yaşadığımız çağda ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğunun bilinciyle, önemli bir merkez kuracağız. Hem mutfak kültürümüzün gelişmesine ve bu alandaki zenginliklerimizin artmasına öncülük etmeyi, hem de sektöre ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Başarılarını gururla izlediğimiz Yaşar Üniversitesi ile yola çıkmak bizim için ayrı bir mutluluk. Destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de "Hem Rektör olarak hem de Karşıyaka'da oturan bir İzmirli olarak, böyle bir protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım Üniversitemiz de Karşıyaka Belediyesi de bu ikili protokolden verimli sonuçlar alır" diye konuştu.

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TANITIM ÜSSÜ OLACAK

Karşıyaka Atakent'teki Gondol Kafe'nin yan tarafında kurulacak Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin proje tasarımı son aşamaya gelirken, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacak. Teknolojik donanımıyla profesyonel mutfak düzenlemesi yapılacak merkezde, eğitim alanlarının yanı sıra bir de kütüphane kurulacak. Önümüzdeki Haziran ayında yapılması planlanan açılışın ardından; Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanacak program çerçevesinde kurslar açılacak, hem uzun dönem hem de kısa süreli amatör eğitimler verilecek. Ege, Türk ve dünya mutfak kültürlerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenecek. Özellikle Ege Mutfağı'nda unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması için araştırmalar yapılacak, var olan lezzetlerin de daha etkin şekilde tanıtılması sağlanacak. Sektörde alanında uzman kişilerle seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Gastronomi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan merkez, ulusal ve uluslararası çapta etkinliklere, yarışmalara ve televizyon programlarına da ev sahipliği yapacak.