Cordoba Vakfı Başkanı Enes el-Tikriti, Türkiye 'nin büyük bir Müslüman devlet olarak dünyadaki her türlü ayrımcılık, ön yargı ve ırkçılıkla mücadelenin ön safında olması gerektiğini söyledi.AK Parti Londra Teşkilatının düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap ettiği toplantıda konuşma yapan Tikriti, sözlerine Türkçe, "Sayın Başkan Erdoğan, Londra'ya hoş geldiniz" diyerek başladı.İngiltere'deki Müslüman toplumunu temsilen Erdoğan'ı Londra'da karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Enes el-Tikriti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin tarihi bir anda gerçekleştiğini ifade etti.İngiltere'nin bir haftaya kadar tarihi bir erken genel seçime gideceğini belirten Tikriti, seçim sürecinde en çok tartışılan ve analiz edilen başlıklar arasında İslamofobinin, İslam'ın İngiltere toplumundaki yeri ile ona katkısının ve modern İngiltere'deki Müslümanların yer aldığını kaydetti.İngiltere'deki Müslümanların hayatın her alanında faal olduğunu ifade eden Enes el-Tikriti, "Onlar hep birlikte İslam'ın saf biçimini sunuyor ve inancımızın emrettiği insani değerleri temsil ediyor. Böylece daha iyi, daha müreffeh, daha özenli ve sorumlu bir İngiltere için çaba sarf ediyor." diye konuştu.İslamofobi"Sayın Başkan, yakın dönemde yaptığınız bir konuşmada, dünyadaki Müslümanların ezici çoğunluğunun her gün yaşadıkları ve sergiledikleri gerçek İslam'ı dünya çapında savunmaya ve yaymaya dönük bir yeni girişimi duyurdunuz." ifadelerini kullanan Tikriti, şöyle devam etti:"Bu, Müslümanların bütün renklerden, inançlardan, etnik kökenlerden ve kültürlerden erkek ve kız kardeşleri ile yan yana, duygudaşlıkla, özenle ve iş birliğiyle yaşamasına sadece izin veren değil, zorlayan bir İslam. Bu girişim daha iyi bir zamanda gündeme gelemezdi."İslamofobinin bugünkü toplumda kazandığı yaygınlığa dikkat çeken Enes el-Tikriti, İslamla ilgili bilgisizlikten ve İslam'a duyulan nefretten kaynaklanan bu eğilimin Müslümanların hayatının her alanında ortaya çıktığını belirtti.İslamofobinin yaygınlaşmasının tüm toplumun güvenliğine ve geleceğine bir tehdit teşkil ettiğine dikkati çeken Tikriti, "İslamofobi, en hızlı internet ve uydu bağlantısı kadar hızla yayılıyor ve sınır tanımıyor. İngiltere'deki pek çok İslamofob ilhamını sınırların ötesinden, Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan ve benzeri yerlerden alıyor. Bu yıl Yeni Zelanda'da Christchurch'te 51 Müslüman'ın katledilmesi bunun trajik bir örneğidir." diye konuştu."Türkiye ön safta olmalı"İslamofobinin bugün bazı Müslüman devletler ve rejimlerde de yer bulabildiğini belirten Cordoba Vakfı Başkanı Tikriti, bunun da dünya çapında diğer aşırıcı ve ırkçılara bir meşruiyet ve kılıf sağladığını dile getirdi."Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Müslüman devlet olarak dünya çapında her türlü ayrımcılık, ön yargı ve ırkçılıkla mücadelenin ön safında olmalıdır." ifadesini kullanan Tikriti, "Bunu sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için yapmalıdır." dedi.Enes el-Tikriti, Türkiye'nin dünya çapında zulüm, ayrımcılık ve işgal altında yaşayan ve aralarında Filistin, Suriye, Libya, Yemen, Arakan, Keşmir ve Uygur Türklerinin yer aldığı Müslümanlara sayısız desteğiyle dikkati çektiğini ve her milletten Müslümanların takdirini topladığını kaydetti."Ancak daha da fazlası yapılmalı, özellikle de insan hakları, demokrasi, özgürlük ve adalet alanında." ifadesini kullanan Tikriti, "Türkiye'nin küresel ekonomi, imalat ve sınai başarı sahnesindeki yükselişi, hiç şüphesiz çok iyi farkında olduğunuz sorumlulukları beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap eden Enes el-Tikriti, şunları söyledi:"Pek çokları için ilham kaynağısınız ve liderliğiniz altındaki Türkiye, dünya çapında sayısız dost kazandı. Sizin için ve Türkiye için dua ediyoruz. Türkiye'nin refahının artması, iç ve dış zorluklarını aşması, adalet ve demokrasi değerlerini sürekli sergilemesi, insan haklarını, özgürlükleri el üstünde tutması için dua ediyoruz. Türkiye'nin, mazlumların ve boyunduruk altındakilerin yüzünü döndüğü parlayan ışık olmayı, sağladığı güvenlik ve başarı altına sığınmayı sürdürmesi için dua ediyoruz."