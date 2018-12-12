Çörek Otu Sabunu İle Cildinizi Yenileyin

Çörek otu sabunu ciltlerinde alerjik sorunlar yaşayanlar için uygun bir bitki ilacıdır. Doğal içerikli bir üründür. İçerisinde hiç bir kimyasal madde bulunmayan bu şifa ilacı cilt ve deri hastalıkları için mükemmel bir çözümdür. El yapımı ve yüzde yüz doğal içeriğe sahip olan The Soap Factory Çörek Otu Sabunu, cildinize ve saçınıza bakım yaparken; aynı zamanda cilt hastalıklarına şifa oluyor.

Çörek otu sabunun faydaları;

Cildi derinlemesine temizlerken kurutmadan ve nem vererek pürüzsüz bir bakım sağlar.

Ayak mantarı ve ayak kokusuna karşı etkilidir.

Ayak yaralarını temizler ve cildi besleyerek iyileşme sürecine yardımcı olur.

Çörek otu sabunu antibakteriyel olduğundan bakteri üremesini engelleyerek kötü koku oluşumunu engeller.

Saç diplerine friksiyon yapar.

Saç dökülmesini engeller.

Saç beyazlama sürecini yavaşlatır. Düzenli kullanımda saçın eski rengini almasına yardımcı olur.

Egzamaya karşı etkilidir.

Alerjik reaksiyonlarda cildi rahatlatır.

Antihistamin içerir.

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