09 Aralık 2018 Pazar 11:59



09 Aralık 2018 Pazar 11:59

Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar-Süryani çöreğini Hindistan'dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yaptılarMARDİN - Mardin'de unutulmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan'dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan ve 2017'de düzenlenen Tarım Ürünleri Oscarları Yarışmasında 1'inci olan Balcı ailesi siparişlere yetişemiyor. Aile, açtığı iş yerinde günde 80-100 tepsi Süryani çöreği üretiyor. Maddi imkansızları nedeniyle göç ettikleri İstanbul'dan 2009 yılında Mardin'e dönen Balcı ailesi, tarihi Dayrulzafran Manastırı'nda işe başladı. Kaybolmaya yüz tutan Süryani çöreğini, Hindistan'dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan aile, 2017'de İstanbul'da yapılan ve 700 ürünün katıldığı Tarım Ürünleri Oscarları Yarışmasında yaptığı çörekle birinci oldu. Daha sonra manastırdan ayrılan ve kendi iş yerlerini açan aile, şimdi siparişlere yetişemiyor.Mardin'e 2009'da döndüklerini ve asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu belirten Edip Balcı, "Döndükten sonra Dayrulzafran Manastırı'nda pazarlama müdürü olarak işe başladım. Eşim Seyhan da burada mutfak işlerini ve Süryanilerin çöreğini yapmakla görevliydi. Bu çörek unutulmak üzereydi. Süryanilerin evlerinde bulunması gereken bir çörek. Biz bunu manastıra geçmemizle Suriye'deki bir firmadan esinlenerek yeniden yapmaya başladık. Yapğımız çörek yarışmada 700 ürünü geride bırakıp birinci oldu" dedi.Daha sona iş yerlerini açtıklarını anlatan Balcı, "Tepsi tepsi satılan bu çöreğin özelliği baharatlar. Baharatları her seferinde taze taze Hindistan'dan özelikle getiriyoruz. Türkiye'de baharatlar var ama istediğimiz tazelikte olmadığı için her ay Hindistan'dan periyodik olarak getiriyoruz. 32 çeşit baharat kullanıyoruz. Her gün yaklaşık 80 ile 100 tepsi arası üretmekteyiz. İş bölümü yaptık. Neredeyse 3 vardiya çalışabilecek duruma gelmekteyiz" diye konuştu.