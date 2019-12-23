Haberler » Ekonomi » Corendon'a turizmin Oscar'ı QM Awards'tan 3 ödül - Ekonomi

Corendon'a turizmin Oscar'ı QM Awards'tan 3 ödül

Corendon Airlines, Türkiye'nin en kapsamlı turizm ödülü olan 10. QM Awards'ta Türkiye'nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi, Türkiye'nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü ve Türkiye'nin En İyi Butik Oteli ödüllerine layık görüldü.

23.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:46 Corendon'a turizmin Oscar'ı QM Awards'tan 3 ödül
Corendon Airlines, 'nin en kapsamlı turizm ödülü olan 10. QM Awards'ta Türkiye'nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi, Türkiye'nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü ve Türkiye'nin En İyi Butik Oteli ödüllerine layık görüldü.

Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemine dikkat çekmek amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 10. kez düzenlenen QM Awards'ın (Kalite Yönetim Ödülleri) bu yılki kazananları, HotelSU'da gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Turizmin enlerinin turizm endüstrisi profesyonellerinin, çalışanlarının, üyelerinin ve yatırımcılarının katılımıyla gerçekleşen bir oylamayla belirlendiği törende, Corendon Turizm Grubu Türkiye'nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi, Türkiye'nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü ve Türkiye'nin En İyi Butik Oteli olmak üzere üç ödüle layık görüldü. Törende, "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Gelişen Pazar Tur Operatörü" ödülünü Corendon Touristic Genel Müdürü Bora Karaer, "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Charter Havayolu Şirketi" ödülünü Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Butik Oteli" ödülünü ise Corendon Hotels and Resorts Satış ve Pazarlama Müdürü Meral Karaböcek aldı.

Ödüle ilişkin bir konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şunları söyledi:

"2019'un son günlerini böyle kıymetli ödüllerle kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1997 yılında yola, kurduğumuz tur operatörü şirketiyle çıktık, kendimizi sürekli geliştirerek sunduğumuz hizmetleri tur operatörlüğü, incoming, havayolu ve otel işletmeciliğiyle çeşitlendirerek yolumuza devam ettik. Bugün Avrupa'dan Türkiye'ye en çok turist getiren turizm gruplarından biriyiz. QM Awards'te aldığımız bu üç ödül hizmet verdiğimiz tüm alanlarda başarımızı bir kez daha tescilleyerek bizi motive etti. Bize oy veren herkese çok teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:04   Üçüncü Köprü'yle ilgili peş peşe gelişmeler! Astaldi hisselerini devretti, Çinliler talip oldu - Ekonomi
16:59   UYMSİB/Yazgan: Rusya, İskandinav ve Uzakdoğu hedef pazarlar - Ekonomi
16:58   UTİB/Engin: 2020 yılında 1 milyar 650 milyon dolar ihracat hedefliyoruz - Ekonomi
16:56   Altının kilogramı 283 bin 400 liraya yükseldi - Ekonomi
16:53   2019 yılında Türkiye'de en çok haber konusu olan vergi rekortmenleri belli oldu - Ekonomi
16:00   Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
14:48   Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı - Ekonomi
14:46   İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık - Ekonomi
13:55   Son dakika: Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz - Ekonomi
13:28   Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı - Ekonomi
23.12.2019 17:05:40