Corendon Airlines'in Antalya Havalimanı'na getirdiği ilk yolcular su takıyla karşılandı

Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Antalya'ya ve Anadolu'nun diğer 11 şehrine uçuşlarına başladı.

Corendon Airlines'in Antalya Havalimanı'na getirdiği ilk yolcular su takıyla karşılandı
27.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:23
Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa'dan Antalya'ya ve Anadolu'nun diğer 11 şehrine uçuşlarına başladı. Corendon Airlines'ın Düsseldorf – Antalya seferini gerçekleştiren XC 5804 uçuş kodlu uçağı 130 yolcusu ile Fraport TAV Antalya Havalimanına dün gece iniş yaptı. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Corendon'un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indiler.

Fraport-TAV Antalya Havalimanı'nın aldığı önlemler eşliğinde güvenli bir şekilde otobüs ile geldikleri terminale termal kameradan geçerek giriş yapan yolcuların Corendon Airlines ve Antalya Havalimanı'nın aldığı Korona virüs tedbirlerinden memnun olduğu gözlemlendi.

Ortak Girişimlerle Türkiye'ye Yolcu Trafiğinin Artacağına İnanıyoruz

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, "Bilindiği üzere Almanya'nın 31 Ağustos 2020'ya kadar uzattığı AB ülkeleri destinasyonlara uygulanan seyahat uyarısının daha erkene çekilmesi için hem havacılık hem turizm hem de Hükümetimiz nezdinde girişimler devam ediyor. Biz de bu doğrultuda Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlarımızı 26 Haziran itibari ile başlattık. Türkiye'nin güvenli olduğuna inanıyor, tüm yurtdışı tanıtım çalışmalarımızda uçuştan başlayarak havalimanlarımız ve otellerimizde alınan önlemlerin altını çizmeye önem veriyoruz. Bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda trafiğimizin ve doluluğumuzun artmasını planlamakta ve hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Avrupa, Güncel, Haber

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