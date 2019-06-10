Corendon Airlines, İzmir uçuşlarına başladı

Kaynak: DHA

İZMİR- Almanya arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih'ten İzmir'e gerçekleştirdi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı.Corendon Airlines, İzmir- Avrupa arasında gerçekleştirdiği direkt uçuşlara, 1 Haziran itibarıyla başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Münster, Stuttgart ve Maastricht/Aachen şehirlerine direkt uçuşlara başlayan havayolu, ilk uçuşunu Münih'ten İzmir'e gerçekleştirdi. CAI 3502 uçuş koduyla gerçekleştirilen ilk uçuş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir tören düzenlendi. Meydana inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı. Kabin ekibi ise yolculara çiçek ve çikolata verdi.Corendon Airlines Yer İşletme Direktörü Atılay Batu, "İlk kez bir uçağımızı base ettiğimiz İzmir'e Avrupa'nın 9 şehrinden direkt uçuşlarımıza başladık. Sezonluk değil, 12 ay olarak planladığımız İzmir uçuşlarımızda hedefimiz destinasyon sayısını ve uçuş frekansını artırarak devam etmek" dedi.TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise şöyle dedi:"Ege bölgesinin dünyaya açılan ana kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Corendon Havayolları'nın ilk uçuşunu karşılamaktan büyük mutluluk duyduk. Corendon'un Almanya'nın dokuz şehrinden gerçekleştireceği ve 12 aya yayılacak uçuşlar İzmir'e önemli katkı sağlayacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte İzmir'in sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak ve daha fazla insanla paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."- Antalya