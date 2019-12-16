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Corendon Airlines 'Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası' seçildi

Corendon Airlines, halk oylamasıyla belirlenen Uzakrota Seyahat Ödülleri kapsamında Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası ödülüne layık görüldü.

16.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:17Corendon Airlines 'Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası' seçildi
Corendon Airlines, halk oylamasıyla belirlenen Uzakrota Seyahat Ödülleri kapsamında Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası ödülüne layık görüldü.

2010 yılında kurulan ve seyahat endüstrisine yönelik haberler, raporlar ve pazarlama önerilerinin yanı sıra yolculuğu seven herkes için en düşük bütçeli seyahat noktalarından en çılgın festivallere kadar seyahat sektörüne dair ne varsa paylaşan internet portalı Uzakrota.com tarafından düzenlenen 10. Uzakrota Seyahat Ödülleri, 13 akşamı Travel Summit kapsamında gerçekleştirilen bir törenle sahipleri buldu. Bu yıl ilk defa fiziksel olarak verilen ve kazananların 30 kategoride halk oylamasıyla belirlendiği Uzakrota Seyahat Ödülleri'nde Corendon Airlines, Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Corendon Airlines adına Corendon E-Ticaret Müdürü Melih Pazarlıoglu aldı.

Ödüle ilişkin konuşan Corendon Airlines E-Ticaret Müdürü Melih Pazarlıoglu, "Bu ödüle, üstelik halk oylamasıyla layık görülmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. 2005 yılında kurulan Corendon Airlines olarak misafirlerimize avantajlı fiyatların yanı sıra kaliteli bir hizmet de sunuyoruz. Her sezon bir önceki yıla göre hem base ve destinasyon sayımızı hem de yolcu kapasitemizi artırarak sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Corendon Airlines olarak 2020 yılındaki en büyük hedeflerimizden biri de değişen kullanıcı alışkanlıkları ve davranışlarına göre yolcularına en iyi tecrübeyi yaşatacak dijital ve teknolojik çözüm yollarını sunmak olacaktır. Hiç bitmeyecek olan dijitalleşme sürecimizde bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Uzakdoğu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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