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Corendon'dan 2020'ye Coşkulu Kutlama

Corendon Turizm Grubu, 2020 yılını tüm çalışanları ve misafirleri ile birlikte Antalya Jolly Joker Concert Hall'de düzenlediği kutlama ile karşıladı.

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:07 Corendon'dan 2020'ye Coşkulu Kutlama

Corendon Turizm Grubu, 2020 yılını tüm çalışanları ve misafirleri ile birlikte Jolly Joker Concert Hall'de düzenlediği kutlama ile karşıladı.


Corendon Turizm Grubu, başarılı geçen 2019 sezonunun yorgunluğunu geleneksel olarak düzenlediği yılbaşı etkinliğinde çalışanları ve iş ortakları ile birlikte doyasıya eğlenerek attı. Corendon çalışanlarının eşleri ve misafirleri ile katıldığı gece, Prime Modern Dans Grubu'nun nefes kesen şovu ile başladı. Kıdem ödülleri ile devam eden gecede Corendon'da 10 ve 15 senedir çalışan 55 kişiye Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Corendon Touristic Genel Müdürü Bora Karaer tarafından plaket ve hediye çekleri verildi. Corendon Airlines'ın Antalya dışındaki base'lerinde görevli olan ekiplerden gelen yeni yıl kutlama videoları da geceye renk kattı.


Enerjik ve keyifli sahne performanslarıyla tanınan Necati ve Saykolar gecede eğlenceyi zirveye taşıdı. - ANTALYA


Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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