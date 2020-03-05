Corgi Filmi

'The Queen's Corgi', İngiliz hükümetinin en sevilen köpeği Rex’in maceralarını anlatıyor. Buckingham Sarayı’nda lüks bir yaşam süren şımarık köpek Rex, birbirinden farklı türlerdeki köpeklerle savaşmak zorunda kalır. Ben Stassen'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in senaryosunu Rob Sprackling, Johnny Smith kaleme alıyor. Yönetmen :
Ben Stassen, Vincent KestelootSenaryo:
Rob Sprackling, Johnny SmithFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Queen's CorgiYapımcı Firma:
Belga ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
92 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
26.04.2019 Corgi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.