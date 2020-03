Corgi Filmi

Corgi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

'The Queen's Corgi', İngiliz hükümetinin en sevilen köpeği Rex’in maceralarını anlatıyor. Buckingham Sarayı’nda lüks bir yaşam süren şımarık köpek Rex, birbirinden farklı türlerdeki köpeklerle savaşmak zorunda kalır. Ben Stassen'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunu Rob Sprackling, Johnny Smith kaleme alıyor.Ben Stassen, Vincent KestelootRob Sprackling, Johnny SmithAnimasyonThe Queen's CorgiBelga Productions2019Belçikaİngilizce92 dk.TME (The Moments Entertainment)26.04.2019