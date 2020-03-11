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Corinthians, Ituna Maçına Hazırlanıyor

Corinthians, Brezilya Paulista A1 liginde karşılaşacağı Ituna maçının hazırlıklarına devam ediyor. Salon çalışması ile antremana başlayan oyuncular sonrasında yaptıkları saha antremanı ile hazırlıklarını tamamladı.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Corinthians, Brezilya Paulista A1 liginde karşılaşacağı Ituna maçının hazırlıklarına devam ediyor. Salon çalışması ile antremana başlayan oyuncular sonrasında yaptıkları saha antremanı ile hazırlıklarını tamamladı. Corinthians, Ituna Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Brezilya, Spor

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