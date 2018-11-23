Çorlu Adliyesi Bebek Dostu Adliye oldu

23 Kasım 2018 Cuma 11:12



23 Kasım 2018 Cuma 11:12

Çorlu Adliyesi Bebek Dostu Adliye olduTürkiye'de üçüncüsü Çorlu'da açıldıTEKİRDAĞ - Türkiye'de ilk olarak Adıyaman Adliyesi'nde ardından Edirne Adliyesi'nde açılan bebek bakım ve emzirme odası Tekirdağ'da ilk kez Çorlu Adliyesi'nde açıldı. Çorlu Adliyesi sağlık kurumları dışında Tekirdağ'daki ilk ve tek bebek dostu kurum oldu. Çorlu Adliyesi'nde hazırlanan Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nın açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, protokol üyeleri ve adliye personelinin katılımıyla açıldı.Açılışta konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Başsavcımızı tebrik ediyorum. Buradaki adliyemiz Trakya bölgesinin en büyük adliyesi. Çok sayıda vatandaşımız bir şekilde burada adliyeye geliyor. Sadece herhangi bir iş nedeniyle adliyeye gelen insanlar için değil buradaki çalışan memur arkadaşlarımızın çocuklarının ihtiyacını karşılamak üzere de böyle bir şey ihtiyacı var. Trakya bölgesinde Edirne'den sonra Çorlu Adliyemizde Trakya bölgesinde ikinci olarak böyle bir uygulama başlatılmış. Ben de gerekli olduğuna inanıyorum ve arkadaşlarıma ben de talimat vereceğim ve hükümet konağımıza en kısa sürede böyle bir uygulamanın başlaması yönünde biz de bir çalışma başlatacağız. Vatandaşlarımıza, adliyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ise, "Bebek bakım ve emzirme odaları ile bu ihtiyaçlarını kolaylıkla giderecekler. Ayrıca bebekler bizim geleceğimiz. Bebeklerimize biz ne kadar önem verirsek. Geleceğimize de o kadar önem vermiş oluruz. Bebekler sağlıklı neslin başlangıç dönemi. Bebeklerim psikolojik ve fizyolojik olarak yaşama uyumunu sağlamak zorundayız. Bu uyum emzirmekle başlıyor. Annesini emen bebek sevgi ihtiyacını da karşılamış oluyor. ve şunu hepimiz biliyoruz ki anne sütüyle beslenmek en mükemmel beslenme şekli. Anne sütünün faydası çok fazla. Biz annelerimize bu odalarda rahat, güvenli, özgür bir şekilde bebeklerini emzirmelerini, bakmalarını temin edeceğiz. Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için bir çalışma, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Açılış töreninde Sağlık Bakanlığı tarafından Çorlu Adliyesi için hazırlanan bebek dostu kurum belgesini Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter'e takdim eden Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de, "Burada yapılan çalışma bizim için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. Böyle bir çalışmanın kamu kuruluşları arasında yapılması ve bir farkındalığın oluşması son derece güzel. Mümkün olduğu kadar insanlarımıza güzel hizmetler verip onların hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu büyük bir eksiklikti. Sayın Başsavcımızın da gayretleri ile bu kapandı sağ olsun. Bu konuda ne kadar çok kuruluş bu hizmete katılırsa hayata çok daha kolay olacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek Çorlu Adliyesi'nde oluşturulan bebek bakım ve emzirme odasının açılışını gerçekleştirdi.