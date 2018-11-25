Çorlu Adliyesinde Bebekli Anneler İçin Oda

Çorlu
Adliyesinde, bebek bakım ve emzirme odası oluşturuldu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, yaptığı açıklamasında, adliyede bir odanın, bebekli annelerin burada çocuklarını besleyebilmeleri ve bakımını yapabilmeleri için düzenlendiğini ifade etti.
Yeni oluşturulan bebek bakım ve emzirme odasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Yiğiter, şunları kaydetti:
"Bebeklerimize biz ne kadar önem verirsek, geleceğimize de o kadar önem vermiş oluruz. Bebekler sağlıklı neslin başlangıç dönemidir. Çorlu Adliyesinde görevli ya da herhangi bir iş için burada bulunan anne ve bebekleri bu odayı kullanabilirler. Herkes biliyor ki, anne sütüyle beslenmek en mükemmel beslenme şeklidir. Anne
sütünün faydası çok büyük. Biz annelerimize bu odalarda rahat, güvenli, özgür bir şekilde bebeklerini emzirmelerini, bakmalarını temin edeceğiz. Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için bir çalışma, hayırlı olmasını diliyorum."
Anne,Bebek,Çorlu
25 Kasım 2018 Pazar 11:32