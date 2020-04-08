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Çorlu Adliyesinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Çorlu Adliyesi ve Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin artırılarak uygulandığı bildirildi.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:13
Çorlu Adliyesinde koronavirüs tedbirleri artırıldı
Çorlu Adliyesi ve Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin artırılarak uygulandığı bildirildi.
Adliyeye girişler tek kapıdan yapılırken, personel ve vatandaşların ateşleri ölçülüyor.
Ateşi yüksek olanlar sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, yaptığı açıklamada, adliye personeline tedbirler kapsamında eldiven ve maske dağıtıldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığınca salgından korunma yollarıyla ilgili hazırlanan broşür ve afişlerin personel ve vatandaşların görebileceği alanlara asıldığını belirten Yiğiter, adliyenin tüm odalarının, ortak kullanım alanlarının ve adliyeye ait araçların ilaçlandığını kaydetti.
Yiğiter, adliyede gerek mahkemeler gerekse savcılık birimlerinde adalet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde yeterli hakim, savcı ve personel ile nöbet esasına geçilerek diğer tüm personelin uzaktan ve esnek mesai suretiyle çalışmaları için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tüm hükümlü, tutuklu ve personel Kovid-19'dan korunma yolları ve hijyen hususunda bilgilendirilmiş, ceza infaz kurumunda hükümlü, tutuklu koğuşları, x-ray cihazı, lavabolar gibi alanların dezenfekte çalışmaları da düzenli olarak yapılmaktadır.
Ceza İnfaz Kurumunda 10 günlük periyotlarla vardiya sistemi oluşturulmuş, cezaevi personelimiz dışarıyla tamamen irtibatları kesilecek şekilde Çorlu Kaymakamlığımızın tahsis ettiği okul yurdunda kalmaya ve bu şekilde izole edilmeye başlanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Çorlu Adliyesi, Çorlu, Güncel
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