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Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu
Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okullarının çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu, Güncel

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