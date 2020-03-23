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- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.

23.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:56
- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu
TEKİRDAĞ - Korona Virüs tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlara geçici süre ile ara verildi.
Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanında uçuş seferlerine geçici süre il ara verildi. Havalimanında bulunan eğitim uçuş okulunun çalışmalarına da ara verildiği öğrenilirken, havalimanına sadece kargo uçaklarının geliş ve gidişlerine izin verildiği ifade edildi. - Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu

Kaynak: İHA

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- Çorlu Atatürk Havalimanında uçuşlar durdu
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu, Genel

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