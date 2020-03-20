Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: 'Risk almıyoruz, tedbir alıyoruz' - Haberler

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: "Risk almıyoruz, tedbir alıyoruz"

Çorlu Belediyesi ekiplerinin korona virüs salgınına karşı her türlü önlemi alarak kentte başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

20.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:31
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt:
Çorlu Belediyesi ekiplerinin korona virüs salgınına karşı her türlü önlemi alarak kentte başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alan Çorlu Belediyesi, iki haftadır süren ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede yer alan kaymakamlık hizmet binası, PTT hizmet binası, SGK hizmet binası, Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası, İlçe Müftülüğü hizmet binası, TREDAŞ hizmet binası, TESKİ hizmet binası, Çorlu Huzurevi hizmet binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları, Yeni Sanayi Sitesi, cezaevi, ibadethaneler, muhtarlıklar gibi kentteki pek çok yapı ve yerleşim alanı belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi. Toplu taşıma araçlarının bekleme durakları, ana caddeler gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları tekrar dezenfekte eden belediye ekipleri tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı her geçen gün önlemleri artırıyor.

"Topluma karşı sorumluluğumuz var"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konu ile ilgili olarak, "Belediye ekiplerimiz durmaksızın kentimizdeki kurum ve kuruluşların hizmet binalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Hep birlikte halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, evinizde kalın. Hem kendinizi hem de çevrenizdekileri düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Ekiplerimiz iki haftadır aralıksız kentimizin her noktasını ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı - Haber ERZURUM Evinde dumandan boğularak öldü - Haber Rize'de 184 bin kişilik yoğunluk öncesi ATM'lerde Koronavirüs önlemi - Haber Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolü yürürlüğe girdi - Haber Karantina altındaki otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading