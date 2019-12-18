Haberler » Güncel » Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: 'Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız' - Haber

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'da yer alan otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelerek Çorlu'nun geleceği ile ilgili istişarede bulundu.

18.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:01Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'da yer alan otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelerek Çorlu'nun geleceği ile ilgili istişarede bulundu. Başkan Sarıkurt, "Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız" dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu'da yer alan konaklama sahipleriyle ve işletmecileriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda gerçekleşen toplantıya 20'den fazla otel ile pansiyonun sahibi ve işletmecisi katıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un öncülüğünde gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcısı Adnan Kum, Zabıta Müdürü Birol Uçar ve Özel Kalem Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu da hazır bulundu.

"Çorlu cazibe merkezi haline gelecek"

Toplantıda kente gelen turistlerin ve misafirlerin nasıl daha iyi ağırlanabileceği, uzun süreli konaklayan öğrencilerin nasıl şehirden daha iyi faydalanabileceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Çorlu'ya gelen misafirlerin ve öğrencilerin kentten beklentisinin ne olduğu hakkında uzun uzun istişare edildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kentin tanıtımı ile ilgili yapılan belediye çalışmalarından bahsederek, Çorlu'yu gelecek zamanlarda cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

"Şehrimize katkı sağlamalıyız"

Başkan Sarıkurt toplantıda şunları söyledi:

"Hepimiz Çorlu'da yaşıyoruz. Bu şehre katkı sağlamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Elbette kentimizi geleceğe taşımayı en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Fakat geleceğin yanı sıra geçmişi de göz ardı etmememiz gerektiğine inanıyorum. Çorlu'nun tarihini, tarihsel yapılarını, hikayesini ve geçmişten bugüne hangi aşamalardan geçtiğini hem kentimizde yaşayan halkımızın daha iyi bilmesini hem de kentimize gelen misafirlerin öğrenmesini istiyoruz. Çorlu'ya hem tarihsel hem de geleceğe yönelik değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Siz değerli otel ve pansiyon sahiplerinin/işletmecilerinin gözünden kentimize farklı bir açıyla bakmamız gerektiğine inandığımız için bir araya geldik."

"Hep birlikte umut olacağız"

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilerleyen günlerde tüm Çorlu halkına müjdeli bir vereceklerini açıklayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Siz değerli vatandaşlarımızla el ele vererek hep birlikte umut olacağız." dedi.

Konaklama tesisi sahipleri ve işletmecilerinin tek tek görüşlerini belirtmelerinin ve Başkan Ahmet Sarıkurt ile görüş alışverişinde bulunmalarının ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 KYK öğrencilerinden köy okuluna destek - Haber
16:06 Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden "kebapta tağşiş" açıklaması Açıklaması - Haber
16:06 Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan aile ziyareti - Haber
16:05 HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2) - Haber
16:05 Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:07:07