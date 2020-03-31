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Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Milletçe mücadele edilmesi gereken dönemdeyiz"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde ülkemizde de yayılan yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak Çorlu Belediyesi'nce yapılan çalışmaları aktaran ve vatandaşlara çağrıda bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, milletçe mücadele edilmesi gereken dönemde...

31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde ülkemizde de yayılan yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak Çorlu Belediyesi'nce yapılan çalışmaları aktaran ve vatandaşlara çağrıda bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, milletçe mücadele edilmesi gereken dönemde olduğumuzu söyledi.

Bu dönemde bu mücadeleyi birçok ülke savaş olarak ifade ediyor diyen Başkan Sarıkurt, "Gerçekten de bu mücadelenin toplumca hep beraber yapılması gerçekliliği ortada. Dünyadaki ülkeleri, artık daha fazla evdeyiz, internet üzerinden veya basın yayın üzerinden izliyoruz. Dünyadaki seyrini, virüsün yayılma hızını hep beraber görüyoruz. Milletçe mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Sadece kurumlarımıza değil, vatandaşlarımıza da çok önemli bir görev düşüyor" dedi.

Vatandaşlara ve Çorlu halkına evde kalma çağrısını yineleyen Başkan Sarıkurt, "Bu dönemde zorunluluk olmadıkça, elbette ki bir ihtiyacınız vardır, yapılması gereken bir iş vardır, işe gitmeniz gerekiyordur, çıkmak zorundasınızdır, çıkarsınız ama zorunluluk olmadığı müddetçe en önemli vatandaşlarımızın bu sürece katkısı evde durmak üzerinde olacak. Biliyorsunuz kaymakamlığımız kanalıyla başlatılan vefa sosyal destek hattıyla evden çıkamayan vatandaşlarımıza yardımda bulunuluyor. Bu noktada 112, 155, 156, belediyemizin 444 99 59 numaralı hattı, Sağlık Bakanlığının 184 numaralı hattı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için bekliyorlar. En önemli ricamız, vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden evlerinden çıkmamaları. Bunu sadece onların sağlığını, sıhhatini korumak istiyoruz. Hep beraber bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkacağımıza ben sonuna kadar inanıyorum. Belediyemize ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı hattan bizlere ayrıca ulaşabilirler, elimizden geldiğince yanlarında olmaya ihtiyaçlarını gidermeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak Çorlu Belediyesi - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel
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