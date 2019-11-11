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Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu

Çorlu Belediyesi personeli Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:05Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu
Belediyesi personeli Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılarak fidan diken Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımıza yeşil bir doğa miras bırakmak bizim görevimiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Kampanyaya katılan Çorlu Belediyesi de personeliyle birlikte fidan dikerek etkinliğe destek verdi. Çorlu Belediyesi tarafından yaklaşık 800 adet fıstıkçamı, atkestanesi, erguvan, servi, çınar, Amerikan meşesi ve Amerikan dişbudak fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Bugün fidan yarın nefes"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları, belediye personeli, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş doğayı yeşillendirme etkinliğine katıldı.

'Bugün Fidan, Yarın Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikimi, geleceğe yemyeşil bir doğa mirası bırakmak isteyen çevreye duyarlı vatandaşları harekete geçirdi. Etkinliğe katılanların sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kareleri de büyük beğeni topladı.

"Çocuklarımıza yeşil bir doğa bırakacağız"

Fidan dikme etkinliği hakkında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras temiz bir çevre, yeşil bir doğadır. Çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmak için hep birlikte doğamıza sahip çıkacağız. Ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamak için gelin hep birlikte fidan dikelim. Doğa ile iç içe mutlu çocuklar yetiştirelim. Yeşile saygı duyan ve sevgi besleyen çocuklar bizim geleceğimizdir" dedi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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