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Çorlu Belediyesi ile üniversite arasında işbirliği protokolü

Çorlu'da içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda akademik çözümler ortaya koyabilmek için Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

21.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:51Çorlu Belediyesi ile üniversite arasında işbirliği protokolü
'da içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda akademik çözümler ortaya koyabilmek için Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat ile NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu halkına sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak olan projeleri hayata geçirecek olan bu çalışmanın ilçede ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, "Çorlumuz için bugün uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çorlumuz için ortaklaşa bir çalışma başlatılmış olduk. Belediye meclisimizde Çorlumuz için hazırlanacak çevre, trafik, kentleşme, alt yapı gibi konularda problemlerin tespiti, analizi ve problemlerin çözümü konusunda gerçekleştirilecek akademik çalışma ve projelere fon ayılması yönünde oy birliği ile karar almıştık. Bugün gelinen noktada ilk adımı attık" dedi.

"Projeler bilimsel ve akademik yöntemlerle hazırlanacak"

"Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin siz değerli öğretim üyeleri ile birlikte Çorlu'muzu geleceğe taşıyacak projelere imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen Başkan Sarıkurt, "Şehrimizde ulaşım, içme suyu, çevre problemleri ve teknolojik alt yapı gibi birçok konuda çözümler ortaya koyacak çalışmaların bilimsel ve akademik yöntemlerle hazırlanacak olması şehrimize değer katacak. Birçok akademisyenin şehrimizin farklı problem alanlarında çözümler ve tespitler için bilimsel proje tekliflerini sunacak olması Çorlu'muz için hedeflediklerimizin gerçekleştirilmesinde çok büyük öneme sahip olacak. Çorlumuzda yaşayan değerli bilim insanlarımızın hazırlayacağı akademik çalışmalar ile birlikte şehrimiz için oldukça önemli ve değerli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Yürütecekleri çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Halkımızın mutlu ve huzurlu olarak yaşadığı bir şehir oluşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fakülte yönetim kurulu onayından geçen projelerin sunumu gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Çorlu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında 'işbirliği protokolü' imzalandı. İmza töreninin sonunda Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri hazırladıkları Fakülte Yönetim Kurulu onayından geçen taslak proje fikirlerini slayt gösterisi eşliğinde sunarken, projeler hakkında bilgiler aktardılar. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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