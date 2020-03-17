Çorlu Belediyesi tesisleri tedbir kapsamında kapatıldı
Çorlu'da bulunan ve Çorlu Belediyesi tarafından işletilen umuma açık tesisler korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatıldı.
17.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:23
Çorlu 'da bulunan ve Çorlu Belediyesi tarafından işletilen umuma açık tesisler korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kapatılan mekanlarda dezenfekte işlemi yapıldı.
Çorlu Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Meydanı'nda yer alan Park Kafe, eski itfaiye kavşağında yer alan Kitap Kafe, Bülent Ecevit Bulvarı mevkisinde yer alan Tenis Kafe ile yine Çorlu Belediyesi tarafından işletilen Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatıldı.
İlçe genelinde dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, Çorlu Belediyesi tarafından işletilen ve tedbir maksadıyla kapatılan tesislerde de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Kapatılan tesislerin tedbir kapsamında geçici bir süre kapalı kalacağı, virüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından yeniden Çorlu halkının kullanımına sunulacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Çorlu Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Meydanı'nda yer alan Park Kafe, eski itfaiye kavşağında yer alan Kitap Kafe, Bülent Ecevit Bulvarı mevkisinde yer alan Tenis Kafe ile yine Çorlu Belediyesi tarafından işletilen Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatıldı.
İlçe genelinde dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, Çorlu Belediyesi tarafından işletilen ve tedbir maksadıyla kapatılan tesislerde de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Kapatılan tesislerin tedbir kapsamında geçici bir süre kapalı kalacağı, virüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından yeniden Çorlu halkının kullanımına sunulacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu Belediyesi, İtfaiye, Çorlu, Güncel
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