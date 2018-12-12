Çorlu Beyaza Büründü, Eğitim Uçuşları İptal Oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22

TEKİRDAĞ'ın Malkara ve Çorlu ilçeleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çorlu Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.Malkara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ve zabıta ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için devriye görevi yürüttü.Kar yağışı, Çorlu ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da kar yağışının aralıklarla süreceğini bildirdi.- Tekirdağ