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Çorlu, CHP Suşehri İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Suşehri İlçe Başkanlığına Hüseyin Çorlu yeniden seçildi.

19.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:02 Çorlu, CHP Suşehri İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığına Hüseyin yeniden seçildi.
Parti binasında gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun yaptığı konuşmada, tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Hüseyin Çorlu'ya başarı diledi.

CHP ilçe kongresinde 57 delegenin oyunu alarak güven tazeleyen Çorlu, birlik ve beraberliğe ihtiyacın daha fazla olduğu bu süreçte, el birliği içerisinde parti için gerekli çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Suşehri, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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