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Çorlu'da 20 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019'da hayata geçirilen Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde Velimeşe OSB katkıları ile Velimeşe OSB arazisi içerisinde 20 bin fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:49Çorlu'da 20 bin fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019'da hayata geçirilen Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Kaymakamlığı öncülüğünde OSB katkıları ile Velimeşe OSB arazisi içerisinde 20 bin fidan dikimi yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında Çorlu'da da Velimeşe OSB sınırları içerisinde kalan alanda 20 fidan toprakla buluşturuldu. Çorlu'daki çeşitli okullarda eğitim - öğretim gören öğrenciler ile Denetimli Serbestlik kapsamında yer alan hükümlüler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da yer aldılar.

500'ü aşkın öğrenci ve denetimli serbestlik kapsamındaki 33 hükümlünün katılımıyla gerçekleştirilen programla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti. Biz de Çorlu olarak bu kapsamda Velimeşe OSB'nin park alanında toplam 20 bin ağaç dikeceğiz. Belediyemizin organizasyonunda da bin 700 ağaç Atatürk Havalimanı bölgesinde dikilecek. Tekirdağ'ın en büyük ağaçlandırma alanı olarak burası ikinci bölge. Amacımız gelecek nesillerimizin daha rahat nefes alması" dedi.

Düzenlenen organizasyonda öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak mataralarındaki suları ağaçlara can suyu olarak döktü. - TEKİRDAĞ

Velimeşe, Çorlu, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

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