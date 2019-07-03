Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının davasında ilk duruşma gerçekleşti. Duruşma öncesi ailelerin bazıları salona alınmayınca arbede yaşandı. Olaylı başlayan davada mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı ve salonu terk etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili asıl kusurlu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım'ın ''taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak''tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

MAHKEME HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Mahkeme heyeti duruşmanın devam ettiği sırada davadan çekildiklerini açıkladı. "Davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak" diyerek heyet salonu terk etti.

Aileler heyetin kararını alkışlarla protesto etti. Heyetin çıkmasının ardından kazada eşini kaybeden bir kadın, sanık sırasına giderek, "Size yazıklar olsun" dedi. Duruşmanın ardından kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz Sel, "Benim oğlum şu an denize girecekti. Biz bunun için mi bekledik bir yıl boyunca? Kalkmıyorum, buradan hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Ailelerin karara tepkileri adliyenin dışında da devam etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Bilirkişi raporunda kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kagir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi.Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ile köprüler şefi olarak çalışan 4 görevli ''asli kusurlu'' bulundu. Raporda, tren makinistinin seri fren yaparak, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varıldığı yer aldı.

''ASIL KUSURLU'' 4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ''taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak''tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gözaltına alınan 4 görevli, Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Tren kazasının ilk duruşması Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşma öncesinde polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye polis ekipleri görevlendirildi. Duruşmaya gelenler adliye bahçesi ve girişlerindeki bariyerlerde tek tek arandı.

BAZI AİLELER SALONA GİREMEYİNCE ARBEDE ÇIKTI

Avukatlar, kazada ölenlerin yakınları ve yaralılar, saat 10.00'dan sonra salona alındı. Duruşma salonunun dolması üzerine dışarıda kalan aileler de içeri girmek isteyince görevliler, yer kalmadığını belirterek, kapıyı kapattı.

Bu sırada bazı avukatlar da salona giremedi. Aileler, görevli polis müdürlerinden, kendilerini içeri alınmalarını istedi. Ailelere salonda yer olmadığı tekrar söylenince devreye CHP Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygun girdi.

CHP'li Aygun, yakınlarını kaybeden ailelerin duruşma salonuna girmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada kazada babasını kaybeden kişi, "Artık içeri girmek istiyorum, dayanıyorum. Adalet istiyorum. Nasıl bizi salona almazsınız?" diye bağırdı. Ailelerin salon kapısına yüklenmesi üzerine arbede çıktı. Bu sırada kapıda hasar oluşunca duruşma salonu önüne, takviye çevik kuvvet polisleri geldi. Ekipler, içeri girmek isteyen kalabalığı salon önünden uzaklaştırdı.

Yaklaşık 1 saat süren kargaşa ve yapılan görüşmeler sonrası salon kapısı açılarak, aileler içeri alındı. Koltukların tamamen dolduğu salonda bazı aileler, merdivenlere oturarak, duruşmayı izledi.

Öte yandan tutuksuz yargılanan sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Şefi Çetin Yıldırım da duruşma salonunda hazır bulundu.

AİLELER YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Kazada ölenlerin yakınları, yaralı kurtulanlar ile CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir AVM önünde toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile ''Adalet istiyoruz'' pankartı açan grup sloganlar eşliğinde adliye binasının önüne geldi. Burada açıklama yapan grup, adalet istediklerini dile getirip, kazada tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.