Çorlu'da 4 günlük kısıtlamanın ardından meydanlarda yoğunluk yaşandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

27.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:03
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Vatandaşlar özellikle Cumhuriyet ve Atatürk meydanlarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan ağaç altlarında oturdu.
Omurtak Caddesi, Arslan Sokak, Bulvar Yolları gibi ana arterlerde de araç yoğunluğu dikkati çekti.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar da bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Çorlu’da 4 günlük kısıtlamanın ardından meydanlarda yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Çorlu, Güncel, Haber

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