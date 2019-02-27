Çorlu'da Asayiş

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Çorlu'da üzerilerinde uyuşturucu madde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Cemaliye ve Hıdırağa mahallelerinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.Yapılan aramada F.B.'nin üzerinde 13 gram esrar, B.K.'nın üzerinde 5 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, Y.T.'nin üzerindeyse 20 gram banzai bulundu.Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.Çorlu'da hırsızlıkÇorlu ilçesinde, bir apartmanın bodrum katındaki eşyalar çalındı.Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın kapı kilidini açan 2 şüpheli, bodrum katına indi.Buradaki demir aksamlı eşyaları yanlarındaki çek çek diye tabir edilen el arabalarına yükleyen şüpheliler, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken mahalle sakinleri durumu fark etti.Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerinden kaçan zanlılar aranıyor.