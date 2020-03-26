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Çorlu'da, asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden asılsız koronavirüs paylaşımları yapan M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:24
Çorlu'da, asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden asılsız koronavirüs paylaşımları yapan M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

?Çorlu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, M.E.'nin, sosyal medya hesaplarından ilçede koronavirüs yayıldığı ve çok sayıda kişinin virüse yakalandığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını belirledi. M.E., evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E. hakkında, 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Çorlu, Güncel

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