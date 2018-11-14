Çorlu'da Atatürk Heykeline Yapılan Saldırıya Tepki

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:46



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:46

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesindeki Atatürk heykeline yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin değeridir, kutsalıdır. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yok." dedi.Yüksel, Tekirdağ Valili önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırıları kınadığını söyledi.Yapılan saldırıların provokatif bir eylem olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:"Her seçim öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırı üzerinden birileri prim elde etmeye kalkıyor. Milletimiz artık bunu yemiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin değeridir, kutsalıdır. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yok. Özellikle bunun üzerinden siyaset yapılmasına da asla müsade etmeyeceğiz.Bunun doğru bir şey olmadığını hepimiz görüyoruz. Buradan özellikle halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Yapılan bu organizasyonlar seçim üzeri yapılan provakatif eylemlerdir. Başka bir şey değildir. Çünkü ne hikmetse aynı organizasyon hem Edirne'de hem de Adıyaman'da karşımıza çıkıyor. Bunlar bilerek yapılmış organizasyonlardır. Daha önceki seçimlerde de aynısını yaşamıştık."